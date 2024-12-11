Участник программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра в Подмосковье

В Подмосковье назначен новый замминистра инвестиций, промышленности и науки – им оказался участник «Время героев» Кирилл Лосунчуков, сообщается на сайте программы.

Программа наставничества «Время героев» была инициирована Владимиром Путиным и сильно повлияла на ее участников, в том числе и на самих наставников. Лосунчуков признался, что работал напрямую с Андреем Воробьевым, который его многому научил.

По словам губернатора Московской области, именно участники и герои СВО являются гордостью нашей страны, помогают государству обеспечивать перемены, в том числе и для жителей, верно служат Родине.

«С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. Участвовал в решении самых разных бизнес-задач и даже в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Мы заинтересованы в сильных кадрах, настоящих лидерах. А потому желаю Кириллу успехов, он всегда может рассчитывать на поддержку нашей команды», - сказал Андрей Воробьев.

В целом, говорит Лосунчуков, опыт из «Время героев» оказался очень важным и смог кардинально изменить его жизнь, дать новые цели и задачи, понять востребованные компетенции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 17 учреждений из Подмосковья получили сертификаты Национального института качества Росздравнадзора.