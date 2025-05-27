Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко нехватку картофеля

Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко нехватку картофеля для российских потребителей. Об этом Владимир Владимирович рассказал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщило РИА Новости.

По информации издания, тему дефицита картофеля затронули представители российских деловых кругов во время обсуждения тем сельского хозяйства. Замглавы администрации президента Максим Орешкин проинформировал, что в республике закончился картофель, доступный для экспорта. Президент был удивлен.

По данным издания, Владимир Путин затронул данную тему на заседании. Он рассказал, что лично обсудил вопрос с белорусским лидером.

«Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь», — сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

По информации издания, российский президент высказал мнение, что отечественный агропромышленный комплекс стал более развитым, высокопроизводительным и высокотехнологичным. По мнению президента, представителям деловых кругов не стоит об этом забывать. Важно продолжить развитие сферы.

Ранее сообщалось, что Путин посоветовал делать предложение руки и сердца лично.