Путин сделал заявление о возможном преемнике

Телеканал «Россия» подготовил документальный фильм, в рамках которого президент РФ Владимир Путин подвел итоги развития страны за последние 25 лет и ответил на различные вопросы. В интервью для проекта Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» Владимир Путин рассказал , задумывается ли он о преемнике.

Владимир Путин подтвердил, что задумывается о том, кто мог бы стать президентом России.

«Я всегда об этом думаю», — отметил Владимир Путин.

Президент отметил, что можно применять предвыборные технологии и правильно распоряжаться административным ресурсом. Однако, согласно законодательству России, подобные вопросы решаются при помощи выборов.Только народ страны вправе принимать решение о том, кто может занять должность президента.

«Выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — рассказал президент РФ.

По мнению президента, у народа должен быть выбор. Важно, чтобы в стране появилось несколько человек, которые могли бы добиться уважения граждан РФ. Человек, который не получит доверия со стороны россиян, не сможет работать для развития страны. Владимир Путин отметил, что обращает внимание на потенциал каждого достойного кандидата.

«Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, которые смогли бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — высказал мнение Владимир Путин.

Президент высказал мнение, что России важно чтить свои традиционные принципы. Как только народ потеряет свою идентичность, он станет уязвимым для недоброжелателей. Владимир Путин отметил, что объявление спецоперации показало, что граждане готовы защищать Родину и следовать ее идеям.

Ранее сообщалось, что во время интервью для фильма Путин на немецком обратился к немцам.