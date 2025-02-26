Топ подработок для подростков летом 2025 года

Многие подростки в период летних каникул хотят провести время с пользой и стараются найти подработку, чтобы заработать денег. Но несовершеннолетним это сделать сложнее. В каких сферах подростки могут попробовать себя летом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Эксперт отметила, что отлично подойдет работа официантом в кафе или ресторане, а также бариста или помощником на кухне.

«Здесь гибкий график и возможность заработать чаевые. Также это может быть помощь в уходе за растениями: стрижка газона и полив растений. Третье — это разнообразные услуги для соседей: выгул собак, уход за домашними питомцами, помощь с уборкой, мелким ремонтом или покупками», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один вариант — волонтерство и работа в благотворительных организациях или приютах. Она может быть и не оплачиваемой, но дает ценный опыт и навыки.

«Также преподавание, репетиторство. Я знаю, что достаточно часто ребята зарабатывают на этом. Если есть сильные стороны в определенных предметах, можно предложить свои услуги репетитора для младших школьников», — добавила Лоикова.

Для подростков, продолжила она, доступна и работа фрилансером. Например, если есть навыки в дизайне, программировании, видеомонтаже, написании текстов, рисовании и так далее.

«Можно выполнять заказы на фриланс платформах, а также работать в магазине в качестве кассира, продавца, помощника на складе. Часто требуются работники на какие-то сезонные праздники, распродажи. Также это может быть помощь в организации праздников — дня рождения, свадьбы и других мероприятий», — отметила эксперт.

Популярным считается и создание видео для блогов на видеохостингах, в которых доступна монетизация контента.

«Возможна подработка в летних лагерях в качестве помощника вожатого, или самого вожатого. Это классный способ получить опыт работы с детьми. Можно выбрать услуги по доставке, если есть возможность использовать велосипед или самокат. А для тех, кто любит природу, можно рассмотреть вариант работы по сбору урожая в агрохозяйствах и на фермах», — заключила специалист.

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