Путин поддержал инициативу об автоматических выплатах для пострадавших в Курской области

Жителям региона, пострадавшим от боевых действий, могут назначить дополнительные денежные выплаты. Об этом сообщил ТАСС.

В четверг, 22 августа, президент России собрал новое совещание о происходящем в приграничных с Украиной регионах. На нем Владимир Путин поддержал инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова о введении дополнительных денежных выплат для местных жителей, которые вынужденно покинули свои дома.

Этим гражданам будет предоставляться единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб. Она будет выплачиваться в автоматическом режиме, дополняя уже существующую выплату в 10 тыс. руб. Соответствующее решение было принято в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба на территории региона.

Ранее сообщалось, что Путин также пообщался по телефону с военным корреспондентом Евгением Поддубным, поздравив журналиста с днем рождения и пожелав ему скорейшего выздоровления.