Путин сообщил о снижении смертности и увеличении продолжительности жизни

Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам подвел итоги 10 месяцев нынешнего года в сфере рождаемости и смертности, сообщает агентство «РИА Новости» .

Президент проинформировал о снижении смертности россиян в целом. Показатели младенческой смертности достигли исторического минимума.

«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень», - рассказал Владимир Путин

Однако, снижены и показатели рождаемости. Главная причина тенденции - демографические проблемы прошлых лет.

Поколение современных женщин, которые имеют физические возможности продолжать род, сами были рождены в сложные времена. Тогда люди отказывались от идеи создавать большую семью из-за ряда экономических проблем.

Также президент РФ заявил о сокращении внешнего долга.