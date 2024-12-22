Путин: страну разрушило прежнее поколение политиков

Владимир Путин высказал мнение, что некоторые отечественные политики стремились достичь цели — сделать Россию частью так называемого цивилизованного мира. Ради достижения данной задачи они готовы были пойти на любые меры, которые в итоге оказались разрушающими. Президент России допустил, что именно этого Запад и добивался, предлагая сотрудничество.

Российский лидер высказал мнение, что в новейшей истории России был период, когда страна полностью ослабла. Запад не воспринял ее как часть цивилизованного мира и не позволил России стать полноценным участником мирового сообщества. Вместо этого страну просто начали «добивать». В современное время Россия готова восстанавливать отношения с Западом, но с учетом выдвинутых требований.

«К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин высоко оценил риск третьей мировой войны.