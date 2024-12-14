Путин уверен в возможности России дать противникам отпор по всему фронту

Президент Владимир Путин во время выступления на XXII съезде партии «Единая Россия» заявил о готовности России дать противникам отпор по всему фронту, сообщил ТАСС.

Лидер отметил, что в современное время фронт — это не только линия боевого сопротивления. Сейчас фронт влияет на различные сферы, в частности, на экономику, культуру, образование, технологическую сферу и мировоззрение.

Президент Путин напомнил, что в разные исторические эпохи у России были противники, которые всегда старались добиться ослабления страны. Они использовали различные приемы и методы. Со временем уже можно было наблюдать один и тот же применяемый ими сценарий. В современное время противники снова стараются ослабить Россию. В первую очередь они пытаются манипулировать населением для провоцирования конфликтов на культурном или региональном уровне.

«Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения», — заявил президент РФ Путин.

Президент призвал депутатов партии продолжать свою работу. По мнению Путина, «Единая Россия» никогда не стремилась к пустому признанию. Ее представители работают во благо общества, соблюдая законы страны. Каждое слово и решение было взвешенным. Во время полемик депутаты выражают уважению по отношению к своим оппонентам.

«Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Путин предложил расширить аналоги проекта «Время героев» на регионы РФ.