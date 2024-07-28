Путин: военные разных стран собираются вместе, чтобы добиться мира

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, принимал Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия российский лидер встретился с главами иностранных делегаций, которые прибыли на парад. Президент РФ сделал ряд заявлений, сообщил ТАСС .

Президент России отметил, что когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру. Это значит, что они готовы к сотрудничеству и к взаимопониманию.

«Если военные люди, тем более, люди с особым характером — военные моряки — собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — заявил президент Путин.

Российский лидер с особым уважением отнесся к зарубежным морякам. Владимир Путин поздравил несколько иностранных делегаций с тем, что они принимают участие в столь масштабном мероприятии. Мероприятие приурочено ко Дню Военно-Морского Флота. Лидер приветствовал на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая.

Президент заявил, что отечественный флот постоянно пополняется кораблями и вооружением, которые соответствуют всем требуемым современным нормам. Российский флот чествуют все жители России. В условиях угрозы, которая постоянно возникает со стороны США и Запада, России важно иметь надежную защиту. Так, президент напомнил о намерении НАТО разместить на территории ФРГ вооружения американского происхождения. Ракеты, которые к тому же могут быть оснащены ядерной боеголовкой, могут достичь России в течение 10 минут после запуска.

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