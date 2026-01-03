ПВО отразило атаку ВСУ над акваторией Азовского моря и четырьмя регионами РФ

В ночь на 3 января над акваторией Азовского моря и российскими регионами дежурными силами ПВО были перехвачены и устранены 22 БПЛА противника, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник применил дроны самолетного типа. Над акваторией Азовского моря ликвидирован один беспилотный аппарат. Кроме того, ВСУ намеревались атаковать четыре региона России: Краснодарский край, Ростовскую область, республики Крым и Адыгея.

По данным ведомства, наибольшее число дронов устранено над территорией Республики Крым.

«12 БПЛА – над территорией Республики Крым», — указано в сообщении ведомства.

В Минобороны проинформировали, что шесть БПЛА уничтожено на территорией Краснодарского края, два — Ростовской области, один — Республики Адыгея.

После атак сотрудники экстренных служб традиционно проверяют обстановку в регионах. При необходимости пострадавшим оказывают помощь. Кроме того, фиксируют нанесенный ущерб.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал о повреждении после атаки ВСУ электропроводов на одной из опор. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение населения. В одном из районов региона повреждены стекла в нескольких частных домах.

«С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали», — сообщил губернатор региона.

Ранее сообщалось, что немецкие компоненты Rheinmetall выявлены в дронах, ударивших по Хорлам.