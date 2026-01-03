Немецкие компоненты Rheinmetall выявлены в дронах, ударивших по Хорлам

Беспилотные летательные аппараты, использованные при атаке на кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, были собраны с применением комплектующих немецкого производства. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его оценке, анализ фото- и видеоматериалов, размещенных в открытых источниках, указывает на использование деталей, поставляемых немецкими компаниями. В частности, в конструкции дронов были выявлены элементы, произведенные концерном Rheinmetall.

Эксперт отметил, что Германия с 2023 года начала передавать Украине компоненты для беспилотных систем, включая элементы радиоуправления, контроллеры и двигатели внутреннего сгорания. По его словам, немецкая сторона продолжает модернизацию таких комплектующих, в том числе силовых установок, что отражается на техническом уровне применяемых БПЛА.

Как утверждает Киселев, именно продукция Rheinmetall используется в поставках комплектующих для беспилотников, которые затем задействуются украинской стороной, в том числе при атаках на объекты в Херсонской области.

