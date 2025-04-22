ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Брянской области

Ориентировочно в 09:40 во вторник, 22 апреля, дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противник применил беспилотник самолетного типа. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале проинформировал, что на место падения обломков прибыли экстренные службы. Во время угроз подобного типа специалисты выясняют, нуждается ли кто-то в помощи и фиксируют последствия атак.

По информации Богомаза, информация о пострадавших не поступала. Разрушений не зафиксировали. На место происшествия также прибыли оперативные службы. Губернатор выразил слова благодарности военнослужащим России, которые оперативно нейтрализуют украинские беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО нейтрализовали 10 дронов ВСУ за ночь.