Российские силы ПВО нейтрализовали 10 дронов ВСУ за ночь

За ночь дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона авиационного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Согласно информации ведомства, два беспилотника были сбиты над Орловской областью, а один — над Белгородской.

В общей сложности в период с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля средствами ПВО было уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, пять дронов были сбиты над территорией Крымского полуострова, три — над Белгородской областью, два — над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли два удара по Украине после окончания пасхального перемирия.