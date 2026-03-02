«ПВО в ОАЭ крутейшая»: красноярский фотограф рассказал о реальной обстановке в Дубае

Красноярский фотограф Сергей Савин высказал мнение, что многие туристы в Дубае воспринимают звук работы ПВО как фейерверк в небе, сообщил prmira.ru.

«Народ особо не переживал, потому что абсолютно безупречно работает система ПВО. Это что-то невероятное. Многие воспринимали это как какой-то фейерверк и шоу в небе», — высказал мнение Сергей.

Красноярский фотограф рассказал, что сейчас находится в Дубае. По его мнению, ситуация контролируемая. Людей на улицах стало меньше, пробки снизились, но отдыхающие не покидают улицы. Они продолжают купаться и загорать, посещают кафе, устраивают барбекю. Местные жители ходят на работу. На несколько дней на дистанционный формат обучения перевели местные школы.

Сергей высказал мнение, что в Дубае жители и гости находятся под надежной защитой ПВО. Россиянин не отрицает, что непредвиденная ситуация может случиться всегда, поэтому не покидает номер. Фотограф листает ленты, смотрит мемы. Настроение в эти дни переменчивое: смеется и улыбается, но когда работает ПВО, настораживается.

«ПВО в ОАЭ крутейшая, как оказалось. Но мало ли, всякое бывает. В Израиле есть „Железный купол“, тем не менее ракеты прорываются», — «Проспект Мира» поговорил с красноярским фотографом Сергеем Савиным, который находится в Дубае.

По данным издания, фотограф живет возле аэропорта, который стал одной из целей Ирана. Россиянин рассказал, что изучил местные данные: 65 баллистических ракет и 541 дрон были сбиты за два дня.

«Получается, что из почти семи сотен летящих объектов были сбиты практически все. В Дубае жизнь никак не нарушена», — высказал мнение фотограф.

По словам красноярца, власти Дубая перед ракетными атаками присылали сообщения с просьбой зайти в здание или укрыться где-то. Администраторы кафе и магазинов принимают решение о закрытии самостоятельно.

