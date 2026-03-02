«Шарахаюсь от каждого звука»: мать из ХМАО не может вывезти семью из зоны ракетных ударов

Жительница Сургута Анджелика вместе с семьей оказалась в ловушке в Дубае. Они должны были вернуться домой еще на минувших выходных, но рейс отменили из-за закрытия аэропортов на фоне военной операции США и Израиля в Иране. Теперь югорчане застряли за границей на неопределенный срок, а у девушки заканчиваются деньги.

О своей ситуации Анджелика рассказала на странице в соцсети. По ее словам, в отеле ходят слухи, что задержка может растянуться минимум на неделю. Это ставит крест на рабочих планах: второго марта она должна была выйти на работу.

«Рейс наш отменили, что дальше — неизвестно. Наличных у нас нет. Юнион не везде работает, но в отеле вроде ок. Слухи ходят разные. Говорят, неделю минимум. В понедельник всем на работу», — пишет Анджелика.

Ситуацию усугубляет постоянное чувство опасности. Во время налетов телефон девушки начинал «верещать» и сильно вибрировать. Семья вынуждена прятаться в отеле и лишний раз не выходить на улицу.

«Истребители летают, хлопки слышны часто. Рюкзаки на всякий случай собрали с документами и тд. Домой хочется очень и страшно. Я уеду отсюда с тиком, честное слово. Шарахаешься от каждого звука», — подытожила Анджелика.

Напомним, 28 февраля США объявили о полномасштабной военной операции против Ирана, что привело к закрытию воздушного пространства и отмене рейсов в ряде стран Персидского залива, включая ОАЭ.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы с больным младенцем застряли в Дубае из-за ближневосточной войны.