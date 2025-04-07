Пыльный ад и паводок: Уфа начала неделю с тревожной информации

По данным издания, превышение пыли было зафиксировано не один раз. Специалисты проводили исследования в период с конца марта по начало апреля.

«Нарушение нормы составляло от 1,1 до 1,7 ПДК», — сообщил mkset.ru.

Согласно данным метеорологов, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Уфе оценен как низкий. По данным издания, в конце весны нормы выделения пыли отличаются от других времен года. Причина — погодные изменения, последствиями которых становится таяние снега и сухость воздуха. Ситуацию может усугубить ветер.

По данным издания, в последний раз исследование проводили 3 апреля. Тогда показатель пыли достиг ПДК (1,3-1,4). Кроме пыли, в регионе есть еще одна проблема — паводок. Оперативные службы предупреждают горожан о второй волне паводка. Уровень в реке Белой в Уфе за сутки поднялся на 0,37 см, что считается превышением нормы. Водоток в настоящее время находится на уровне 3,71 м. Ситуация станет критической, если отметка достигнет 6 м.

Ранее жители Карелии заявили, что поселок засыпает черным пеплом из-за работы котельной.