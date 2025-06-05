В реке Томи найдено тело школьника

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в следком Кузбасса. В ведомстве подтвердили информацию о гибели школьника. Очевидцы сообщали, что ребенка снесло течением. Он катался на велосипеде и упал в реку вместе с транспортным средством. Томи отличается резким течением. Выбраться самостоятельно школьник не смог. Инцидент произошел 20 мая. Все это время спасатели вели поиски.

По информации издания, трагический случай не стал поводом для осторожности несовершеннолетних горожан. Проход к берегу прегражден. Однако школьники нарушают запреты и гуляют вдоль реки. Иногда они заходят в воду. Очевидцы сняли видео. На кадрах видно, что течение сильное. В МЧС и полиции призвали к бдительности детей и их родителей. В ближайшее время в городе ожидается жара. Специалисты допускают, что люди начнут больше времени проводить у водоемов. По данным издания, с начала нынешнего купального сезона в городе погибли трое ребят.

Ранее сообщалось, что фельдшер скорой помощи случайно оказался на месте ЧП и спас женщину.