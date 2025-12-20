Пытался уйти от ГИБДД: пьяный водитель на Honda лишил жизни молодую пару на вологодском перекрестке

В Вологде ранним утром 20 декабря произошло смертельное ДТП, унесшее жизни 18-летнего водителя и его 17-летней подруги, сообщила «Лента.ру».

Смертельное столкновение, унесшее жизни молодых людей, произошло в Вологде в 04:32 на пересечении улиц Козленской и Предтеченской. Как следует из сообщения телеграм-канала УМВД по Вологодской области, предварительной причиной трагедии стало грубое нарушение ПДД.

Согласно официальной версии, 28-летний водитель автомобиля Honda осознанно проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате его машина на полном ходу врезалась в боковую часть автомобиля Lada Priora, который в этот момент двигался в поперечном направлении.

18-летний водитель Lada и его 17-летняя спутница получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до прибытия медиков. Сам виновник ДТП был госпитализирован с полученными повреждениями. В данный момент на месте работают следователи и автоинспекторы, которые проводят все необходимые мероприятия для точного установления картины произошедшего.

«По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении.

Издание со ссылкой на телеграм-канал «112» сообщило, что водитель автомобиля Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. До ДТП он пытался уйти от сотрудников ГИБДД.

