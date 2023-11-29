Рабочие, которые строят трассу М-12, госпитализированы с ожогами в Бутурлинскую ЦРБ

В среду, 28 ноября, на стройплощадке трассы М-12 в Бутурлинском округе пострадали двое иностранных граждан, которые работали на участке трассы, сообщает newsnn.ru .

Источник в экстренных службах сообщил изданию, что рабочие госпитализированы в Бутурлинскую ЦРБ с ожогами. Мужчины приехали из Белоруссии. 46-летний рабочий получил 22% ожогов, а его 38-летний коллега - 5%. Причина - пожар.

Возгорание началось в строительном вагончике, в котором находились рабочие. Инцидент произошел в селе Кочуново. Вагончик отапливался обогревателем с газовыми баллонами. Предварительная версия причин возгорания - факельное горение газа, спровоцированное разгерметизацией шланга. Шланг был подсоединен к отопительному прибору. Строительный вагончик сгорел полностью.

Трудинспекция в Нижегородской области выясняет все причины происшедшего и устанавливает, какие были допущены нарушения.

Участок трассы М-12 был торжественно открыт президентом России Владимиром Путиным. Ранее жители Нижегородской области оставили отзывы после того, как впервые проехали по новой дороге. Некоторые отметили высокую стоимость пользования автотрассой.