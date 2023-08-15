«Рабочие отношения и личная дружба»: Министр обороны КНР рассказал об отношении к РФ

Министр обороны КНР Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, после чего сделал ряд заявлений, пишет агентство « РИА Новости ».

«Это уже наша третья встреча в текущем году. Такого интенсивного общения у меня ещё не было с другими главами оборонных ведомств. Это свидетельствует о высоком уровне и особом характере взаимоотношений между государствами и вооружёнными силами. Это тоже говорит о нашем хорошем рабочем отношении и личной дружбе», - рассказал министр обороны Ли Шанфу

Министр обороны КНР Ли Шанфу отметил, что в нынешнем году встреча с министром России проходит в третий раз. Такого тесного сотрудничества у Китая больше нет ни с одной из стран. В КНР с уважением относятся к позиции РФ развивать взаимоотношения в двустороннем порядке. Столько частые встречи говорят не только о партнерстве между странами, но и дружбе.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что техника, представленная на форуме «Армия-2023», удивляет своей инновационностью и масштабностью. В свою очередь министр обороны Ли Шанфу поблагодарил Сергея Шойгу за оказанное внимание.

«Я слышал, что вчера министр обороны России посетил китайский стенд (на форуме «Армия-2023»). Это тоже очень воодушевляет наши предприятия, и они, как и прежде, тоже будут ещё принимать активное участие в таких форумах», - отметил министр обороны КНР Ли Шанфу

Стороны обсуждают перспективы развития совместного сотрудничества вооруженных сил обеих стран. «Интенсивный обмен» информацией проводится на высшем правительственном уровне. При этом обогащение российско-китайских отношений на всех уровнях происходит регулярно.