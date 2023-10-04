Рабочие схемы аферистов: Жители Петрозаводска продолжают отдавать мошенникам деньги

Женщине позвонили сотрудники полиции и рассказали, что мошенники хотят перевести деньги с ее счета. Позже выяснилось, что это были не представители правоохранительных органов, а сами аферисты.

Пенсионерке объяснили, что ей необходимо поехать в банк, снять деньги с персонального счета и положить на безопасный счет. Женщина выполнила все условия преступников. Сумма ущерба составила один миллион рублей.

Женщина поняла, что ее обманули только после того, как все рассказала супругу. Потерпевшая обратилась в полицию. Заведено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сотрудники правоохранительных органов не раз призывали рассказывать о подобных махинациях людям пожилого возраста, которые наиболее подвержены обману со стороны аферистов.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как не стать бедным после обращения к коучам, которые обещают научить быстро обретать богатство.