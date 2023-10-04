Рабочие схемы аферистов: Жители Петрозаводска продолжают отдавать мошенникам деньги
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79-летняя жительница Петрозаводска стала очередной жертвой распространенной схемы мошенников, сообщает karelinform.ru.
Женщине позвонили сотрудники полиции и рассказали, что мошенники хотят перевести деньги с ее счета. Позже выяснилось, что это были не представители правоохранительных органов, а сами аферисты.
Пенсионерке объяснили, что ей необходимо поехать в банк, снять деньги с персонального счета и положить на безопасный счет. Женщина выполнила все условия преступников. Сумма ущерба составила один миллион рублей.
Женщина поняла, что ее обманули только после того, как все рассказала супругу. Потерпевшая обратилась в полицию. Заведено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее сотрудники правоохранительных органов не раз призывали рассказывать о подобных махинациях людям пожилого возраста, которые наиболее подвержены обману со стороны аферистов.
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