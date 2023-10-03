«Побольше кредитов и марафонов»: психолог рассказала, как потерять все, что имеешь

Стать богатым и успешным — девиз современного человека. Однако в погоне за земными сокровищами некоторые люди используют не те способы и инструменты.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как в поисках богатства не остаться с дырявыми карманами. По ее словам, чтобы потерять все, достаточно слушать советы разнообразных коучей.

«Как стать бедным? Берите побольше кредитов, обязательно ходите на все марафоны, как повысить финансовый поток. Выбирайте те специальности, где много платят. Игнорируйте те вещи, в чем вы хороши, при этом не опираясь на собственные таланты и знания», — поделилась Токарева.

Она добавила, что в сферу IT, даже если там хорошо платят, не нужно бежать человеку, у которого склад ума и тип мышления совершенно неподходящий — именно так люди теряют все.

«Побольше копить, отказывать себе во всем — тоже плохая идея. Зачем нужны путешествия и самообразование, когда можно быть тиктокером и зарабатывать миллионы? Но это не каждому под силу», — пояснила психолог.

Также люди, которые потеряли все, зачастую не рассчитывают на себя.

«Они думают, что все им должны: родители, государство, система, муж, жена и так далее. По их мнению, обязательно есть кто-то, кто даст все, что тебе необходимо. Но это не так», — заключила собеседница издания.

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