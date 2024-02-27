Рабочий остался без кисти после ЧП на предприятии под Волгоградом

В Волгоградской области в ночь на вторник, 27 февраля, в больницу был доставлен мужчина, который травмировался на рабочем месте, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

«Бригадой скорой медицинской помощи поставлен диагноз — травматическая ампутация правой кисти», — сообщил изданию «НовостиВолгограда.ру» источник в экстренных службах региона.

Название предприятия не указано. Сообщается, что мужчина работал на предприятии, которое специализируется на переработке материалов. Согласно предварительной версии, производственная травма произошла по вине мужчины. Он нарушил правила технической безопасности, работая за станком. В настоящее время сотрудник предприятия находится в больнице.

Причины происшедшего будут выяснить сотрудники правоохранительных органов. ИА «НовостиВолгограда.ру» отмечает, что накануне у мужчины был день рождения, однако призывает не делать поспешных выводов. Информации, что он находился в состоянии алкогольного опьянения или употреблял спиртные напитки незадолго до смены, нет.

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