В Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы из-за взрыва петарды

По предварительным данным, небезопасный товар ребенок приобрел в городе Прохладный в КБР. В один из январских дней юноша поджег петарду, но пиротехника взорвалась мгновенно. Результатом стала серьезная травма.

«При использовании пиротехнической продукции произошел подрыв в руке ребенка, в результате чего ему была причинена взрывная травмы кисти с отрывом пальцев», — сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Следователи проверят, по какой причине несовершеннолетнему продали петарду, которая не отвечала требованиям безопасности. Было возбуждено уголовное дело о сбыте товаров, которые являются потенциальной угрозой и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России).

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