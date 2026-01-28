Работа мечты для ценителя пива? В Кузбассе ищут пивовара, обещая обучение, высокий оклад и приятные бонусы

В Кузбассе на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о трудоустройстве на местную пивоварню, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Квалификационные требования для претендента на должность специалиста по производству пива являются минимальными. Как указано в источнике, даже кандидата без опыта полностью подготовят в рамках четырехмесячной программы, причем оплата труда начнется уже в период обучения.

После освоения всех технологических этапов — от приготовления сусла до финального розлива — сотрудника ждет активная рабочая рутина. Идеальный соискатель должен обладать такими качествами, как усердие, внимательность и готовность к физической работе. На эту ответственную вакансию рассматривают в том числе и кандидатов, имеющих опыт в смежных областях пищевого производства.

«Рассмотрим кандидатуры домашних пивоваров», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на работодателя.

Будущему сотруднику обещают скидочную карту на пиво, доплату за работу в праздничные дни и доплату за выслугу лет после пяти лет работы в компании. Заработная плата может достигать 120 тыс. руб. (оплата начисляется по итогу месяца за наработанные часы). Сибдепо сравнило должность с волшебником, который напоит пивом тысячу кузбассовцев.

«В Новокузнецке ищут почти что волшебника, который сможет за символические 120 тыс. руб. и напоить своим пивом тысячи кузбассовцев. Такая забавная вакансия появилась на известном многим сайте с объявлениями», — указано в статье Сибдепо.

