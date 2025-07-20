Работает ПВО: жителей Курской области предупредили об опасности

Власти Курской области предупредили жителей о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над территорией региона, сообщил телеграм-канал Оперштаба региона.

Жителей региона сначала проинформировали о возможной угрозе атаки со стороны ВСУ. Силы и средства ПВО были приведены в боевую готовность. В случае удара противника средства будут перехватывать объекты, отметили в региональном оперативном штабе.

Вскоре в телеграм-канале сообщили, что силы ПВО отражают атаку. Обстановка в регионе по-прежнему опасная, потому что сохраняется риск атаки БПЛА. Жителей призывают к бдительности.

«В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны!» — указано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 20 июля дежурные средства ПВО над территорией Курской области уничтожили два БПЛА.

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