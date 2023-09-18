«Работать врачом - престижно»: Главврач рассказал об особенностях работы частных клиник

В беседе с главным врачом Республиканской стоматологической поликлиники в Ижевске Станиславом Курсаковым выяснилось, почему молодые медики уходят из государственных больниц, сообщает udm-info.ru .

Станислав Курсаков рассказал, что в частных клиниках никто не заинтересован в молодых специалистах, но там всегда выше уровень заработной платы. Получается, что медики набираются опыта в государственной стоматологии, а потом переходят работать в престижные частные заведения. В итоге страдает государственная клиника.

Молодых специалистов готовят в редких медицинских клиниках, потому что никто не хочет тратить время и деньги, а также рисковать репутацией. В свою очередь государство также принимает меры, чтобы удерживать молодых специалистов.

«14,5 тысяч рублей сверх зарплаты получает врач и 6,5 тысяч рублей — медсестра. Причем, руководству эти выплаты не положены. Эта мера очень сильно нам помогла, вернула в поликлинику специалистов. В частных клиниках же тоже не все гладко, там считают деньги. Когда врач к ним приходит, они обещают много всего, а потом оказывается, что в договоре были пункты, помеченные звездочкой, которые учитываются при начислении зарплаты, и тут может наступить разочарование», - отметил доктор Станислав Курсаков

Спикер также рассказал о том, сколько в среднем получает доктор в госучреждении с учетом того, что смена длится шесть часов 36 минут. Рабочая неделя составляет пять дней.

«Средняя зарплата наших врачей, которые оказывают медпомощь по системе ОМС, установлена фондом медицинского страхования и составляет примерно 60 тысяч рублей. Плюс социальные выплаты — 14,5 тысяч. Итого около 75 тысяч рублей», - рассказал Станислав Курсаков

Стоматология также может зарабатывать на платных услугах, цены которых устанавливает самостоятельно. Специалист рассказал, на какие потребности распределяют полученный доход.

«Доходы от платных услуг идут на заработную плату, расходные материалы, медицинское оборудование, канцтовары, коммунальные услуги, транспортные расходы, косметический ремонт», - отметил Станислав Курсаков

Доктор Курсаков отметил, что частные клиники не станут серьезными конкурентами для государственных в ближайшее время.

«Сейчас работать врачом — это престижно, это высокооплачиваемо. И профессия пользуется спросом».

Ранее главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Станислав Курсаков рассказал, почему в государственных клиниках большие очереди.