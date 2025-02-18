Спасатели нашли тело седьмого горняка, погибшего при обвале шахты в Казахстане

Спасатели обнаружили тело седьмого горняка, погибшего в результате обрушения шахты в Казахстане, личность которого в настоящее время устанавливается, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Согласно информации ведомства, все семеро шахтеров были подняты на поверхность, их останки переданы в полицию для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Обрушение произошло 17 февраля на руднике «Жомарт», который принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс». В связи с этой трагедией правительство создало государственную комиссию для расследования инцидента. Компания также предоставит финансовую помощь семьям погибших шахтеров.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения калийной шахты в Соликамске погибли два человека.