Спасатели нашли тело седьмого горняка, погибшего при обвале шахты в Казахстане
МЧС: тела семи горняков нашли после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане
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Спасатели обнаружили тело седьмого горняка, погибшего в результате обрушения шахты в Казахстане, личность которого в настоящее время устанавливается, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.
Согласно информации ведомства, все семеро шахтеров были подняты на поверхность, их останки переданы в полицию для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Обрушение произошло 17 февраля на руднике «Жомарт», который принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс». В связи с этой трагедией правительство создало государственную комиссию для расследования инцидента. Компания также предоставит финансовую помощь семьям погибших шахтеров.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения калийной шахты в Соликамске погибли два человека.