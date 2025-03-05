Работы по восстановлению деревянной Успенской церкви продолжаются

Подрядная организация завершила один из этапов по восстановлению кондопожской Успенской церкви 18 века постройки, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, специалисты занимаются рубкой сруба. К реализации проекта привлечены реставраторы, в обязанности которых входит подготовка материалов и элементов для устройства полов, потолков и деревянной кровли. Фундамент уже залит. Сборка Успенской церкви будет выполняться поэтапно.

По данным издания, иконостас Успенской церкви был утерян во время пожара. Неравнодушные россияне могут перевести средства для восстановления икон. Работы по реставрации проводят специалисты Художественной мастерской Факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного Университета. Некоторые восстановленные иконы уже были выставлены в Музее кондопожского края.

По данным издания, комиссионный осмотр работ по срубу кондопожской церкви состоялся в феврале. В настоящее время к перевозке на историческое место подготовлены три става-яруса будущего строения. Большая часть работ начнется с наступлением стабильного весеннего тепла.

«Заказчиком работ выступает Министерство культуры Российской Федерации», — сообщил karelinform.ru.

Ранее отец Дмитрий рассказал, кому в Великий пост разрешено заниматься сексом.