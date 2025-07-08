«Работы уже вовсю кипят»: в Сургуте с появлением нового мэра каждый раз меняли дизайн заборов

В Сургуте с появлением нового мэра каждый раз меняли дизайн городских заборов, сообщил muksun.fm.

По информации издания, в городе пешеходные зоны ограждены заборами. Они выполнены в едином стиле по всему Сургуту. Редакция обратила внимание, что концепцию уличного ограждения менял каждый избранный мэр. Придорожные заборы изначально были покрашены в розовый цвет. После смены градоначальника забор было решено перекрасить в зеленый цвет. Горожане выступали против, о чем сообщали в соцсетях.

По данным издания, следующий этап изменения дизайна — появление новой формы забора. Новый мэр решил не ограничиваться изменением цвета. Что касается расцветки, то в городе появились пластиковые ограждения черного цвета. Со временем пластик начал портиться. Горожане сравнивали черные заборы с ограждениями у могил на кладбище.

Новый мэр — новое преображение: заборы изготовили из цинка, цвет — серый, отметило издание. Горожане сравнили ограждения с самосварными конструкциями. Действующий мэр Сургута Максим Слепов высказал мнение, что заборы создают ненужные препятствия, выглядят неэстетично и провоцируют визуальный шум. Он распорядился демонтировать все ограждения.

«Работы уже вовсю кипят: демонтировали около двух километров конструкций и, как обещают в мэрии, продолжат. Но часть заборов (по ГОСТу в части мест они все-таки должны быть установлены) останется», — сообщил Muksun.fm.

Ранее эксперт Васильева рассказала, как не нарушить принципы добрососедства при установке забора на участке.