«Рабская позиция»: депутат Роднина ответила на критику журналиста Гордона*

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на критику украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который обвинил ее ранее в поддержке России, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание напомнило, что украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что Ирине Родниной должно быть стыдно из-за поддержки России. Он напомнил, что ранее олимпийская чемпионка работали по контракту в Америке. По мнению журналиста, это весомый повод для поддержки ВСУ. Подобную параллель Гордон провел и в отношении бывшего хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Ирина Роднина отметила, что заявление Дмитрия Гордона — это исключительно его личное мнение. Подобные выводы не имеют отношения ни к Родниной, ни к Фетисову. Собеседница «Абзаца» уверена, что фамилии спортсменов несравнимы с фамилией Гордон. Позицию журналиста депутат ГД назвала «рабской».

«Я этого придурка… Это их дурная ментальность, их позиция. Какая грязь? То, что я и Фетисов работали в Америке, – это грязь? Он может все что угодно заявлять, это его рабская позиция», – в разговоре с «Абзацем» заявила Ирина Роднина.

Ранее сообщалось, что Гордон предрекал завершение украинского конфликта до 30 декабря прошлого года.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.