Известный украинский журналист и ярый противник России Дмитрий Гордон (лицо, включённое в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента) в беседе с коллегой из Украины выразил надежду на то, что конфликт может быть урегулирован до конца нынешнего года, от которого остались считанные дни.

По его словам, уже понедельник, 30 декабря, станет якобы последним днем военных действий. Гордон отмпетил, что в этот день «должно состояться нечто большое». Украинец признался, что не хочет говорить подробности вслух, чтобы не сглазить.

«Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го декабря и очень интересное время настанет», — сказал Гордон.

Следует подчеркнуть, что Дмитрий Гордон нередко уже делал необычные заявления, чтобы привлечь внимание к своим ресурсам. В конце сентября он, например, утверждал, что поездка Владимира Зеленского в США будет успешной и Украина одержит верх над Россией. Однако, как показала практика, результаты визита оказались неудовлетворительными. Это признали и западные СМИ, и многие украинские эксперты. После этого инцидента российские вооруженные силы взяли под контроль множество населённых пунктов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды Трампа по окончанию конфликта на Украине.