Рада со второго раза проголосовала за продление полномочий Зеленского

Украинский депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале проинформировал, что в Верховной Раде прошло повторное голосование по вопросу продления полномочий президента Владимира Зеленского. 268 депутатов проголосовали «за». Владимир Зеленский по-прежнему будет выполнять обязанности президента Украины.

Депутат представил, по его словам, позицию Верховной Рады. Так, Владимир Зеленский занял пост президента на основании результатов голосования украинского народа. Провести президентские выборы после завершения срока его полномочий невозможно из-за спецоперации. Выборы состоятся после окончания вооруженного конфликта. Тогда появится возможность пригласить представителей международного сообщества.

«На сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей», — написал украинский депутат.

Подписчики депутата оставили под постом комментарии. Некоторые пользователи отметили, что демократическое решение смогли принять только со второго раза. Украинцы считают, что подобные спорные моменты должен рассматривать суд. СМИ напоминают, что численность Рады составляет 430 депутатов, а решение согласовали 268 политиков.

Ранее Зеленского обвинили в планах затянуть войну еще на два года.