Украинский президент Владимир Зеленский планирует затянуть боевые действия еще хотя бы на пару лет. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он написал, что Зеленскому необходимо еще хотя бы на два года затянуть военный конфликт. По его словам, украинский лидер часто упоминает сумму в 100 млрд долларов. Именно столько тратится на войну на протяжении двух лет. Через такой срок есть шансы на то, что Трамп лишится поддержки в нижней палате Конгресса США. Дубинский добавил, что такие планы неосуществимы.

«При этом Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения войны. Как для США, так и для РФ», — указал он.

Ранее стало известно, что Белый дом пригрозил странам G7 отозвать свою подпись из совместного заявления о необходимости поддержки Украины. С точки зрения США, его союзники своей риторикой угрожают сорвать переговоры с Россией. Они призывают ввести новые санкции в сфере энергетики, что, по мнению США, неприемлемо.