«Радар»: Как россияне реагируют на совет установить новое приложение

Реакция россиян на призыв устанавливать приложение «Радар» и передавать информацию о приближающемся беспилотнике, неоднозначная, сообщает newizv.ru .

Портал «Госуслуг» отправляет пользователям сообщение, в котором граждан призывают установить приложение «Радар», чтобы передавать данные о беспилотниках. Активная рассылка стартовала 20 сентября в разных регионах РФ.

Одни жители слушаются совету и скачивают приложение. Другие же критикуют правительство, считая, что подобных мер недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность населения.

«Такая вот своеобразная «забота» о безопасности граждан. А от государства каждому — флажок, чтоб махали в случае чего», - пишет пользователь интернет-мессенджера

Рассылка совпала с днем, когда в Сочи украинским беспилотником был атакован один из городских объектов. Некоторые жители испуганы, что беспилотники залетают настолько далеко, а также тому, что ПВО не всегда может отражать подобные атаки.

Приложение «Радар» было разработано Народным фронтом «Радар.НФ». Пользоваться им максимально легко. Необходимо скачать на мобильное устройство. Если рядом замечен беспилотник, то сфотографировать его и отправить фото.

Можно обходиться и без фотоотчетов. Достаточно указать запрашиваемые данные. Приложение создано для диалога между сотрудниками правоохранительных органов и населением России. Сообщать можно не только о беспилотниках, а обо всем, что вызывает подозрение.