Ради семьи и гаража: россиянин объяснил в суде, почему купил 11 тыс. литров спирта почти за 10 млн руб.

Житель Мариинска назвал в суде причины, которые побудили его приобрести 11 тыс. литров спиртосодержащей жидкости крепостью свыше 95% на сумму около 10,5 млн руб. с целью дальнейшей незаконной продажи: сложная экономическая ситуация в стране, необходимость обеспечивать семью, желание выкупить арендованный гараж, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

По данным пресс-службы, 29-летний россиянин занимается ремонтом автомобилей в гараже. Услуги оказывает частным лицам. Кроме того, дополнительно находит другие способы заработка. Так, во время занятности на одном из складов маркетплейсов он познакомился с мужчиной, который занимался реализацией спиртосодержащей продукции. За товаром поехал в Новосибирскую область. Он попросил о помощи знакомого, но ввел его в заблуждение: сказал, что намерен перевозить строительные материалы.

«Товар был доставлен в 1000-литровых "еврокубах", из которых «предприниматель» самодельным насосом перелил спиртосодержащую жидкость в две 200-литровые бочки, 162 десятилитровые канистры и пятилитровые полимерные бутылки в количестве более 1200 шт», — указано в сообщении пресс-службы суда.

По решению суда житель Мариинска обязан выплатить штраф — 2 млн руб. Погасить сумму ему разрешили частями в течение года. Суд учел отсутствие отягчающих и ряд смягчающих обстоятельств.

