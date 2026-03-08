Онищенко предупредил о риске роста алкогольных психозов весной

Весной в России может увеличиваться число алкогольных психозов на фоне сезонных депрессивных состояний. Об этом ТАСС сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, отметив, что в этот период часть людей пытается справляться с эмоциональным спадом с помощью алкоголя.

По словам Онищенко, начало весны традиционно сопровождается ростом так называемых сезонных аффективных расстройств. В этот период у людей чаще наблюдаются симптомы депрессии, которые требуют внимания к режиму сна, физической активности и состоянию здоровья.

Эксперт подчеркнул, что вместо медицинской помощи некоторые предпочитают употреблять алкоголь как способ улучшить настроение. При этом объем выпиваемого спиртного может существенно увеличиваться.

В состоянии депрессии люди нередко употребляют примерно в два раза больше алкоголя, чем обычно, пытаясь добиться ощущения эмоционального подъема, отметил он.

Ранее издание Газета.Ru сообщало, что с наступлением весны у людей, страдающих алкогольной зависимостью, чаще происходят срывы. Медики также фиксируют увеличение числа пациентов с острыми алкогольными психозами, поступающих в отделения реанимации.

Специалисты напоминают, что при признаках депрессии важно обращаться за медицинской помощью, соблюдать режим сна, принимать витамины и поддерживать физическую активность.

До этого стало известно, что букет, который хочет женщина на 8 Марта, часто стоит на заставке телефона.