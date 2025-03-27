Ради смешного видео китаянка засунула кулак в рот юноше и не смогла вытащить его

В Китае молодой человек засунул себе в рот руку возлюбленной, чтобы снять веселое видео. Вытащить руку самостоятельно юноша не смог, сообщило издание Oddity Central.

По данным издания, молодые люди проверяли, вместится ли рука девушки в рот юноши. Удалось засунуть целый кулак. Сложности появились, когда девушка попыталась вытащить руку. Молодая пара предприняла ряд попыток, каждая из которых оказалась неудачной.

По словам девушки, лицо парня постепенно начало краснеть. Из-за того, что он не мог закрыть рот, скапливались слюни. Они стекали по руке девушки. Казалось, будто ее рука оказалась в мясорубке.

«Что еще хуже, его зубы вцепились в ее запястье из-за сократившихся мышц», — сообщило издание Oddity Central.

Доктор Чжан Минъюань пояснил, что мышцы челюсти молодого человека сократились. Он физиологически не мог открыть рот. С увеличением силы боли он еще крепче сжимал челюсти. Перед оказанием медицинский помощи сотрудникам больницы понадобилось психологически помочь паре. Молодые люди были испуганы и паниковали. Для них включили успокаивающую музыку. Доктору понадобилось около 20 минут, чтобы освободить запястье. Фото юноши с рукой во рту разлетелось по соцсетям.

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