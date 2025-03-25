В Китае в возрасте 25 лет умер «ребенок тысячелетия»

Девушку звали Цяньцянь. Ее называли «ребенком тысячелетия» из-за даты и времени рождения — она родилась в полночь 1 января 2000 года в Китае сразу же после боя курантов. Имя девушки также было необычным — слово «Цянь» в китайском языке переводится как «тысяча».

Мать Цяньцянь опубликовала в своих соцсетях некролог. Она сообщила, что последние дни жизни девушки были непростыми.

3 марта Цяньцянь почувствовала себя плохо, а 9 марта впала в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось.

6 октября 2024 года в Италии скончался самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо. Ему было всего 28 лет.

Ранее агентство «Франс Пресс» сообщило, что соруководитель Samsung Чон Хи Хан умер в возрасте 63 лет от сердечного приступа.