Радиации ноль, когда выключен: ученый из Подмосковья запатентовал уникальный генератор

Старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне Сергей Доля разработал новый метод получения нейтронов. Патент на изобретение выдан ОИЯИ 15 октября 2025 года, сообщил REGIONS.

Новые компактные и безопасные источники нейтронов могут быть применены в различных сферах: экологии и медицине, археологии и промышленности, в науке. Подмосковный ученый предлагает сконструировать нейтронный генератор импульсного действия. Основное преимущество разработки — отсутствие радиационного излучения в отключенном состоянии при сохранении высокого ресурса работы.

Сергей Доля предлагает использовать в качестве источника не готовый тритий, а дейтерид лития-6 — безопасное соединение, которое начинает выделять тритий только в процессе активной работы генератора. Ключевым преимуществом является то, что в выключенном состоянии генератор полностью безопасен и не создает радиационного фона.

