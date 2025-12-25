Ученые создали «кубик сна» для быстрого засыпания с помощью магнитных импульсов

Современный человек часто сам становится врагом собственного сна, предпочитая ночной отдых работе или сериалам. Ученые давно ищут технологичное, но ненавязчивое решение этой проблемы, и, кажется, нашли его. По словам сомнолога Ильи Блохина, ключ к быстрому засыпанию может лежать в синхронизации нервной системы, которую способны вызвать слабые магнитные импульсы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что на качество сна глобально влияет только один природный фактор — геомагнитная активность. Когда поле спокойно, люди засыпают легче. Это натолкнуло российских специалистов из Центра нейротехнологий сна на идею создать искусственный источник успокаивающего магнитного воздействия. Так появился «кубик сна» — компактный прибор, который генерирует сверхслабые импульсы, сравнимые по принципу действия с ритмичным укачиванием младенца.

По мнению ученого, это не фармакология и не массивный гаджет. Устройство просто ставится рядом со спальным местом и создает монотонный фон, на который нервная система реагирует переходом в состояние покоя. При этом уровень излучения от кубика в сотню раз ниже, чем от обычного звонка по мобильному телефону. Многолетние испытания на лабораторных мышах, а затем и на людях, подтвердили его безопасность и отсутствие эффекта привыкания.

Он резюмировал, что итогом научного поиска стал не медицинский аппарат, а бытовой помощник, призванный компенсировать наш собственный выбор в пользу бодрствования. Он не гарантирует волшебного исцеления от всех расстройств сна, но предлагает технологичную альтернативу счету овечек, мягко помогая нервной системе сделать то, что она не всегда может сделать самостоятельно в условиях современного ритма жизни.

