«Радио Судного дня» передало три сообщения

В телеграм-канале прикреплено видео записи. На фоне музыки, предположительно, советской эпохи, раздался мужской голос, который назвал некоторые шифры — имена людей и цифры. По первым буквам прозвучавших в эфире имен можно составить аббревиатуру — НЖТИ. Кроме того, прозвучало еще несколько слов. Сообщения поступали в разное время.

По информации РБК, до этого в эфире звучали послания 22 мая. Тогда было зафиксировано два сообщения. Достоверно неизвестно, где ведет деятельность радиостанция. Не удается выяснить и ее назначение. Предполагается, что станция может служить частью системы «Периметр», которая в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил в автоматическом режиме запускает ответный ядерный удар. Некоторые СМИ обратили внимание, что больше всего посланий было передано накануне 24 февраля 2022 года. В большую часть времени во время эфира раздается жужжание.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Никита Осин выпустили новую песню.