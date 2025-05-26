SHAMAN и Никита Осин выпустили новую песню
SHAMAN и Никита Осин выпустили новую песню «Друг»
Фото: [из видео SHAMAN]
Заслуженный артист России SHAMAN выпустил новую песню «Друг», которую он исполнил в дуэте с Никитой Осиным. Она посвящена «безвременно ушедшим друзьям», по которым тоскуют их близкие. Премьера состоялась в прямом эфире на «Радио Шансон».
Авторами слов и музыки выступили оба певца, продюсером — SHAMAN. Осин стал вторым артистом продюсерского центра SHAMAN.
«Мы дружим с Никитой Осиным 13 лет, вместе прошли Академию музыки имени Гнесиных, общежитие и много всего, что нитками судьбы связывает друзей. <…> Никиту всегда очень тепло принимает зритель, он буквально завораживает своим голосом аудиторию. И сейчас я, уже в качестве его продюсера, рад представить первый клип Никиты Осина на песню „Друг“», — сказал SHAMAN.
Никита Осин признался, что SHAMAN увидел путь для его развития и поверил в его талант. Новая песня доступна на основных музыкальных онлайн-площадках.
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