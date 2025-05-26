SHAMAN и Никита Осин выпустили новую песню

«Мы дружим с Никитой Осиным 13 лет, вместе прошли Академию музыки имени Гнесиных, общежитие и много всего, что нитками судьбы связывает друзей. <…> Никиту всегда очень тепло принимает зритель, он буквально завораживает своим голосом аудиторию. И сейчас я, уже в качестве его продюсера, рад представить первый клип Никиты Осина на песню „Друг“», — сказал SHAMAN.