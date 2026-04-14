Священник рассказал, куда деть освященные наклейки и скорлупу после Пасхи

Пасхальное воскресенье позади, однако у верующих возникает множество бытовых и этических вопросов, связанных с завершением праздника. Ключарь Свято-Казанского храма города Владимира иерей Евгений Алексеенко в беседе с vlad.aif.ru дал подробные разъяснения, как правильно поступить с освященными предметами, стоит ли ехать на кладбище и чем опасны излишества за столом.

Одним из самых распространенных заблуждений, по словам священника, является привычка выбрасывать в мусорное ведро термонаклейки с изображениями икон, оставшиеся после окрашивания яиц. Иерей подчеркнул, что любые освященные предметы, особенно те, на которых присутствуют лики святых или изображения креста, нельзя смешивать с бытовыми отходами. Церковная традиция предписывает либо сжигать такие вещи, либо закапывать их в непопираемом месте — там, где по ним не будут ходить люди или животные. Священник посоветовал, если нет возможности правильно утилизировать наклейки, лучше заранее отказаться от их использования в пользу обычных пищевых красителей.

Отец Евгений также напомнил, что не стоит превращать пасхальную корзину в склад продуктов. Чин освящения предполагает благословение строго определенной снеди: куличей, яиц и мясных блюд. Все остальное, включая соль или колбасные нарезки, не упоминается в молитвословиях, и приносить их в храм излишне. Что касается разговения, то и здесь священнослужитель призвал к умеренности. Он пояснил, что выход из длительного поста — это стресс для организма, поэтому начинать трапезу следует с яйца и небольшого куска кулича, и лишь затем переходить к более тяжелой пище. Объем употребляемого вина, по словам иерея, строго регламентирован церковным уставом и должен быть очень скромным, чтобы праздник оставался радостью духа, а не поводом для телесной тяжести.

Затронул священник и популярную традицию посещать кладбища в день Пасхи. Он объяснил, что этот обычай уходит корнями в советское время, когда храмы были закрыты. Сейчас Церковь не возбраняет навещать могилы, но считает это нерациональным. По словам иерея, пасхальная радость от Воскресения Христова не должна подменяться скорбью, а заупокойные богослужения в эти дни все равно не совершаются. Лучшим временем для поминовения усопших является Радоница — вторник второй недели после Пасхи.

В завершение отец Евгений дал простой совет, как сохранить мир в семье. Если в суете праздничных дней произошла ссора, не стоит копить обиду. Самый верный способ вернуть пасхальное настроение — это искренне попросить прощения, памятуя о главных словах этих дней: «Христос Воскресе!».

