Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение в своем телеграм-канале, что визит нового главы Евросовета Антониу Кошты и главы евродипломатии Каи Каллас в Киев в свой первый рабочий день свидетельствует о намерении Европы продолжать вооруженный конфликт на Украине.

Дмитрий Медведев предположил, что в определенный период времени Кая Каллас и ее супруг заработали много денег в России. Политик поделился мнением, что нынешний главный дипломат отличается русофобскими взглядами. Ее совместный с Антониу Кошты визит на Украину, по мнению Медведева, свидетельствует о расстановке приоритетов в их политике. Они не заинтересованы в решении внутренних проблем, улучшении экономической и социальной ситуации в странах ЕС.

«Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!» — отметил Медведев.

Дмитрий Медведев также прокомментировал итоги опроса, проведенного среди украинцев. Данные опубликовал The Times. Так, 60% опрошенного населения не считают необходимым нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому повторно баллотироваться. Медведев уверен, что это одна из главных причин, по которой военный конфликт не будет урегулирован мирно. По его мнению, другого способа сохранить власть Зеленский найти не может.

Ранее сообщалось, что Песков опроверг заявление Меркель, что Путин демонстрационно опоздал на встречу G8 «из-за пива».