Рай для для интровертов: экскурсовод раскрыла секретный маршрут по Тюмени для тех, кто хочет слышать город, а не людей

Экскурсовод Виктория Бондарева рассказала, что Тюмень — город, где можно посетить как места, где много людей, так и уютные и укромные локации, сообщил nashgorod.ru. Эксперт составила маршрут для интровертов.

«Мне кажется, что Тюмень — это город, который подходит как для больших туристических групп, так и для человека, который желает ознакомиться с нашим краем в одиночку», — уверена Виктория Бондарева.

Здание Дворянского собрания, где сегодня находится рабочая резиденция губернатора, дарит редкую возможность для созерцательной прогулки. В тишине и одиночестве здесь раскрывается вся красота его архитектуры: величественные колонны, аскетичные окна и сложный лепной декор.

Не менее притягательна для вдумчивого исследования и улица Дзержинского — настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом. Каждый резной наличник здесь представляет собой отдельное произведение искусства, на котором можно сосредоточиться, отключившись от городского шума.

Существуют в Тюмени и промежуточные локации — не раскрученные достопримечательности, но и не совсем неизвестные. Они находятся в тени более популярных мест, сохраняя при этом свое особенное настроение.

«Если говорить о крупных достопримечательностях, мне кажется, является недооцененным женский монастырь — Рождественско-Ильинский, который находится у нас на улице 25 Октября», — говорит экскурсовод Виктория Бондарева.

Левая сторона Туры за мостом Влюбленных — это другой мир, где суета центра остается позади. Здесь царят тишина и неторопливость. По мнению эксперта, это идеальные для того, чтобы в собственном ритме отыскивать уцелевшие жемчужины резных фасадов, каждая из которых — молчаливый свидетель прошлого.

Данный район остается незамеченным для массового туриста. Экскурсии сюда заглядывают лишь эпизодически, что и сохраняет его аутентичную атмосферу. Для самостоятельного исследователя это место становится настоящим открытием — тихим приютом, где диалог с историей ведется без посредников.

«Если брать вообще какие-то локации, которые не используются фактически в массовых маршрутах, то можно назвать Затюменку, или, например, Царево городище, частный сектор, также Зареку», — говорит Виктория Бондарева.

Ранее сообщалось, что российский туризм в Анапе оказался под угрозой.