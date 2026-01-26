Власти все проспали»: российский туризм в Анапе оказался под угрозой

Туристическая отрасль Анапы стоит на пороге повторения глубокого кризиса, сравнимого с показателями пандемийного периода. Об этом сообщает « Новосвят ».

Главной причиной надвигающегося коллапса эксперты называют затянувшуюся неопределенность с официальным открытием курортного сезона. Ключевое решение Роспотребнадзора о вводе в эксплуатацию 141 пляжной зоны до сих пор не принято, что парализует рынок раннего бронирования и формирует волну отказов от уже купленных туров.

По оперативным данным, спрос на путевки в главный детский курорт страны упал на катастрофические 60%. Ситуацию усугубляет общее разочарование от прошлогоднего сезона, когда вместо запланированных 120-130 тысяч детей регион принял лишь 18 тысяч юных отдыхающих. Это обрушило выручку санаториев и лагерей на миллиарды рублей, поставив многие объекты на грань финансовой несостоятельности. Несмотря на очевидную критичность момента, меры властей пока ограничиваются лишь отменой курортного сбора — шагом, который аналитики считают явно недостаточным для системного спасения.

В сложившихся условиях значительная часть туристов, изначально планировавших отпуск в Анапе, начинает массовый пересмотр своих планов в пользу Крыма и других южных направлений, где сезонная подготовка проходит в штатном режиме.

Ранее врач Джордан Хауорт назвал продукты, которые входят в «черный список» для кишечника.