Рак ребенка, развод и ипотека понарошку: как россиянка выманила у любовника миллион, пока об этом не узнал муж

Суд Удмуртии рассмотрел дело, фигурантом которого выступила замужняя местная жительница. Женщина просила у любовника деньги на различные расходы — на оплату услуг юриста для оформления документов на развод, для лечения ребенка якобы от рака, для оплаты ипотеки. Выяснилось, что деньги тратились не по назначению, сообщило РИА Новости.

В судебных материалах указано, что на самом деле женщина не планировала разводиться с мужем. Она не занималась оформлением документов для развода, а находилась в ожидании второго ребенка. Первый ребенок не болел. Любовница заведомо обманывала мужчину, сообщая о раке легкого. Местный предприниматель переводил деньги на лекарства от тромбов и курс барокамеры, операции на сердце и удаление тромбов, на трансплантацию легких.

По данным судебных материалов, женщина не занималась оплатой ипотеки. Подобными финансовыми операциями руководил ее супруг. Всего в период с 2023 года по сентябрь 2025 года любовник перевел более 1 млн руб.

По данным материалов, любовник узнал правду от мужа женщины. Супруг нашел любовную переписку и был удивлен. Он рассказал о декретном отпуске, оплате ипотеки и о здоровье ребенка. Бизнесмен в свою очередь предложил женщине вернуть ему деньги, но получил отказ. Он обратился в полицию. Брак супругов расторгнут. Бывшая любовница отметила, что не может вернуть деньги из-за отсутствия финансовой возможности.

«Суд приговорил признать (фигурантку. — Прим. ред.) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года... Наказание считать условным с испытательным сроком 2 года», - говорится в документе.

Кроме того, женщина обязана выплатить деньги.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях обсуждают тренд на «любовниц выходного дня».