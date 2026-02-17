Новый тренд взорвал интернет: девушки публично признаются, как стали «любовницами выходного дня»
New York Post: в социальных сетях обсуждают тренд на «любовниц выходного дня»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В интернете набирает популярность тревожный тренд, в котором молодые женщины признаются, что остаются для мужчин лишь «любовницами выходного дня» — партнерами для случайных встреч без серьезных отношений. Об этом пишет издание New York Post.
Женщины публикуют грустные видео под песню Purple Rain музыканта Prince, делятся унизительными переписками с мужчинами, а также рассказывают о мимолетных связях. Так, одна из девушек рассказала, что партнер блокирует ее номер до выходных.
«Любовницей выходного дня — это все, чем я когда-либо была для кого-либо», — поделилась пользовательница.
Издание отмечает, что популярность таких видео отражает кризис современных отношений. По мнению экспертов, дейтинг-приложения превращают людей в товар, создавая иллюзию бесконечного выбора и снижая ценность стабильных связей. В результате многие женщины оказываются в неопределенных отношениях, которые представляю собой что-то среднее между случайной связью и полноценным романом.
Некоторые участницы тренда публикуют скриншоты сообщений от партнеров, демонстрирующие пренебрежительное отношение. В то же время часть блогеров призывает отказаться от подобного поведения, предупреждая, что публичные признания лишь закрепляют неуважительное отношение и отражают низкую самооценку.
Читайте также:
Названа главная причина мужского бесплодия — врачи объяснили, как зачать здорового ребенка
Какой предмет лучше вставить в прямую кишку? Американцы стали получать официальные советы от чат-бота Минздрава США
Школьная секретарша соблазнила двух учеников: ревнивый муж застукал их прямо в постели