Новый тренд взорвал интернет: девушки публично признаются, как стали «любовницами выходного дня»

В интернете набирает популярность тревожный тренд, в котором молодые женщины признаются, что остаются для мужчин лишь «любовницами выходного дня» — партнерами для случайных встреч без серьезных отношений. Об этом пишет издание New York Post .

Женщины публикуют грустные видео под песню Purple Rain музыканта Prince, делятся унизительными переписками с мужчинами, а также рассказывают о мимолетных связях. Так, одна из девушек рассказала, что партнер блокирует ее номер до выходных.

«Любовницей выходного дня — это все, чем я когда-либо была для кого-либо», — поделилась пользовательница.

Издание отмечает, что популярность таких видео отражает кризис современных отношений. По мнению экспертов, дейтинг-приложения превращают людей в товар, создавая иллюзию бесконечного выбора и снижая ценность стабильных связей. В результате многие женщины оказываются в неопределенных отношениях, которые представляю собой что-то среднее между случайной связью и полноценным романом.

Некоторые участницы тренда публикуют скриншоты сообщений от партнеров, демонстрирующие пренебрежительное отношение. В то же время часть блогеров призывает отказаться от подобного поведения, предупреждая, что публичные признания лишь закрепляют неуважительное отношение и отражают низкую самооценку.

