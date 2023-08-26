Рамзан Кадыров: В штурмовой бригаде нацгвардии Украины осталось 25% личного состава

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интернет-мессенджере сообщил о ситуации в зоне СВО на Клещеевском направлении, пишет агентство ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что контрнаступление Украины оказалось неуспешным. Каждая очередная атака заканчивается поражением. Командование ВСУ продолжает отправлять военных в бой, несмотря на неудачи и потери личного состава. Это необходимо для имитации контрнаступления перед собственным народом и западными партнерами. Рамзан Кадыров отметил, что постоянно следит за развитием ситуации и получает отчет из зоны спецоперации.

«Вчера Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали в Клещеевском направлении. По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», - написал глава Чечни Рамзан Кадыров

Бойцы спецназа «Ахмат» успешно отражают атаки и берут в плен украинских военных. Один из них рассказал, что в его подразделении осталось около 20-25% личного состава. Также зафиксированы большие потери техники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, что при подобном раскладе единственное верное решение для бойцов Украины – это сдаться в плен. Лидер вынес благодарность представителям спецназа «Ахмат», которые в круглосуточном режиме ведут оборону территорий РФ.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о больших потерях среди военных ВСУ.